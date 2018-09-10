Мостра-2018: Успехи Netflix и арт-мейнстрим с претензией на Оскар

Спецкор НСН Марина Латышева рассказала об итогах Венецианского кинофестиваля.

Завершился 75-й Венецианский международный кинофестиваль. В этом году главный приз, «Золотого Льва», получил фильм «Рим» Альфонсо Куарона . Впервые кинофестиваль выиграл проект стримингового гиганта, компании Netflix , специализирующейся на просмотре кино онлайн. Как рассказала спецкор НСН в Венеции Марина Латышева, судьба кинопроката картины пока не определена, однако планы по её показу широкой публике на экранах есть. А значит, если «Рим» получит кинопрокат, он сможет претендовать на номинации «Оскара».

«"Рим” Альфонсо Куарона, хотя точнее, наверное, будет «Рома» — это масштабное чёрно-белое кино, навеянное воспоминаниями автора о его детстве в одном из кварталов Мехико, в районе, который так и называется «Colonia Roma». Нельзя сказать, что это кино простое, но оно очень увлекательное, и, несмотря на его локальные вроде бы темы, думаю, оно всё же будет понятно зрителю во всем мире. Фильм сделан при поддержке компании Netflix, то есть он будет доступен клиентам компании для просмотра по подписке. Пока неясно, как именно этот фильм будут прокатывать в кинотеатрах и будут ли, но планы такие у компании есть. А это значит, что формально «Рим» получит право на оскаровские номинации. Напомню, что их картина может получить только в том случае, если у неё был кинотеатральный прокат. Это один из важнейших критериев», — рассказала Латышева.

Также фестиваль отметил своими призами фильмы, которые с самого начала лидировали в рейтингах публики и критики. По словам спецкора НСН, они будут понятны зрителю и наверняка в будущем окажутся в числе оскаровских фаворитов.

«Другие награды международное жюри под руководством мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо раздало фильмам, которые определенно с ещё большей вероятностью должны попасть в оскаровские номинации. Гран-при фестиваля была удостоена «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, история о королеве Великобритании Анне и двух ее фаворитках. А Оливия Колман , сыгравшая в этом фильме королеву, получила актерский кубок Вольпи за женскую роль. В прокат фильм выпускает компания Fox, и это будет её важный игрок в оскаровской гонке: там сразу три великолепных женских персонажа, которых играют три знаменитые актрисы. Кроме Оливии Колман это также Рэйчел Вайс Эмма Стоун . Награду за мужскую роль получил Уиллем Дефо за фильм «Ван Гог. На пороге вечности» Джулиана Шнабеля. Он сыграл художника, и многие критики сходятся на том, что это лучшая роль в его карьере, так что он также может получить номинацию на Оскар», — поделилась Латышева.

Спецприз жюри получил фильм «Соловей» австралийки Дженнифер Кент , добавила спецкор НСН. Главную роль в нём сыграла Эшлинг Фанчози, актриса, игравшая Лианну Старк в «Игре престолов». Это очень жёсткая драма о мести и о понимании между людьми. По мнению кинокритика, это кино заслуживает появления в российском прокате.

В целом, Венеция в этом году отличилась большим количеством арт-мейнстримовых картин в конкурсе, большая часть которых и оказались в числе победителей, отметила Латышева.

«Так, «Серебряного льва» за режиссуру отдали Жаку Одиару за фильм «Братья Систерс». Это англоязычный дебют французского режиссёра, тут снимались очень известные актёры — Хоакин Феникс , Джейк Джилленхол, Джон Си Райли. Важная особенность кинофестивалей в том, что часто тут побеждают или даже просто получают призы фильмы, которые после фестивалей на особое признание широкой аудитории рассчитывать не могут. Но в этом году Венеция, во-первых, взяла в конкурс много арт-мейнстримовых фильмов, а во-вторых, они в итоге и оказались в числе победителей. Это касается и «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов, их фильм получил награду за сценарий», — заметила спецкор НСН в Венеции.

Венецианский кинофестиваль пошел на довольно смелый шаг, пригласив в конкурс сразу несколько проектов компании Netflix, добавила Латышева. Это редкость, так как обычно киносообщество против того, чтобы на фестивалях показывали фильмы, не предназначенные для кинотеатрального проката.

«Но, дело в том, что стриминговые сервисы завоевывают все большую популярность в мире. Кроме того, они охотно вкладываются в арт-хаусное кино, в том числе в проекты, на которые у других компаний просто нет денег. За что по большому счету им надо говорить «спасибо», а не выставлять их врагами народа, которые убивают кинотеатральный прокат и опыт совместного просмотра фильмов на большом экране. Отмечу, что решение жюри под руководством Гильермо дель Торо устроило, кажется всех. На моей памяти итоговое распределение наград нынешней Венеции — это едва ли не самые бесспорные итоги фестиваля за последние годы», — резюмировала Латышева.