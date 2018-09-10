Создатели фильма «Курск» не подавали в Минкульт заявку на прокатное удостоверение 

Широкой публике пока был представлен лишь трейлер фильма и адмирал Вячеслав Попов, руководивший поисками «Курска», в интервью НСН назвал показанное «чушью». Пока не известно, будет ли драма о русских моряках показана в РФ. В Минкульте радиостанции «Говорит Москва» сообщили:
«Документы на получение прокатного удостоверения на фильм «Курск» в Минкультуры России не поступали».
В мировой прокат фильм датского режиссёра Томаса Винтерберга выйдет 7 ноября. Главные роли в картине исполнили Маттиас Шонартс, Леа Сейду и Колин Ферт.