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Создатели фильма «Курск» не подавали в Минкульт заявку на прокатное удостоверение
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Создатели фильма «Курск» не подавали в Минкульт заявку на прокатное удостоверение 

Говорит Москва 9 часов назад
Фото: Говорит Москва
Широкой публике пока был представлен лишь трейлер фильма и адмирал Вячеслав Попов, руководивший поисками «Курска», в интервью НСН назвал показанное «чушью». Пока не известно, будет ли драма о русских моряках показана в РФ. В Минкульте радиостанции «Говорит Москва» сообщили:
«Документы на получение прокатного удостоверения на фильм «Курск» в Минкультуры России не поступали».
В мировой прокат фильм датского режиссёра Томаса Винтерберга выйдет 7 ноября. Главные роли в картине исполнили Маттиас Шонартс, Леа Сейду и Колин Ферт.
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