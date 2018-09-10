Так пара они или нет? Кара Делевинь и Эшли Бенсон вместе появились на кинофестивале в Торонто

О романе Кары Делевинь (26) и звезды сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон (28) заговорили после того, как папарацци застали их за поцелуями в аэропорту Лондона.

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Однако потом Эшли намекнула, что между ней и Карой ничего нет. «Я не в отношениях. В любом случае, я думаю, что лучше всего оставить это моим личным делом», — заявила актриса в интервью журналу People.

Ну а вчера звезды вместе появились на кинофестивале в Торонто. Там Кара представляла свой новый фильм — музыкальную драму «Ее запах», а Эшли поддержала ее.

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Так, что же между ними?

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