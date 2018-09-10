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Андрей Кончаловский поддержал возможное ограничение проката зарубежных фильмов в РФ
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Андрей Кончаловский поддержал возможное ограничение проката зарубежных фильмов в РФ 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Я считаю, что это замечательно. Зачем смотреть одно и то же с громкой музыкой?» — задался вопросом Кончаловский. Он пояснил, что в странах (Франция, Китай, Индия), где есть подобные квоты, развивается национальное кино, что подтверждает пример Болливуда.
По его мнению, ограничение проката — правильный шаг со стороны Минкульта, поскольку это говорит о том, что ведомство занялось воспитанием российского телезрителя. «А то у нас уже воспитан американский», — подытожил режиссер.
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