Андрей Кончаловский поддержал возможное ограничение проката зарубежных фильмов в РФ 

Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Я считаю, что это замечательно. Зачем смотреть одно и то же с громкой музыкой?» — задался вопросом Кончаловский. Он пояснил, что в странах (Франция, Китай, Индия), где есть подобные квоты, развивается национальное кино, что подтверждает пример Болливуда.
По его мнению, ограничение проката — правильный шаг со стороны Минкульта, поскольку это говорит о том, что ведомство занялось воспитанием российского телезрителя. «А то у нас уже воспитан американский», — подытожил режиссер.