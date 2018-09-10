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Ленты, названные безупречными
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Ленты, названные безупречными 

Рамблер 9 часов назад
Снять действительно образцовый фильм непросто. Для этого должно совпасть несколько факторов: отличный сценарий, понимающий режиссёр, безупречный актёрский состав, идеальная съёмочная группа. Но ленты, который можно без колебаний назвать безукоризненными, время от времени всё-таки выходят. И вот некоторых такие картины.
1. «Малхолланд Драйв» (2001). Сюрреалистичная лента режиссёра Дэвида Линча имеет открытый финал. Согласно первоначальной задумке фильм должен был породить продолжения, но потом от этой идеи отказались. Исполнительница главной роли Наоми Уоттс создала настолько накалённую атмосферу, что зрители безотрывно смотрят на экран 2,5 часа, не чувствуя усталости. Фильм был обласкан критиками, а некоторые даже назвали его лучшим фильмом века.
2. «Отель „Гранд Будапешт“» (2014). Наполненный интригами, но не перегруженный сюжет, остроумные диалоги, чарующий дух середины прошлого века и, конечно, звёзды в главных ролях — всё это помогло режиссёру Уэсу Андерсону создать картину, моментально ставшую хитом и полюбившуюся киноманам. Критики тоже не остались равнодушными к ленте и безоговорочно причислили к лучшим фильмам года.
3. «Вечное сияние чистого разума» (2004). Не самые светлые стороны любовной истории режиссёр Мишель Гондри умудрился показать настолько пронзительно, что любому захочется пережить и их. Герои фильма попали в те же ловушки, в которые попадает любой человек, создающий отношения, но выбираться из них они предпочли нетрадиционным способом. Редкий фильм, где признанный комик Джим Керри выступает в драматическом амплуа неизменно входит в списки лучших творений кинематографа 21 века.
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