Ленты, названные безупречными

Снять действительно образцовый фильм непросто. Для этого должно совпасть несколько факторов: отличный сценарий, понимающий режиссёр, безупречный актёрский состав, идеальная съёмочная группа. Но ленты, который можно без колебаний назвать безукоризненными, время от времени всё-таки выходят. И вот некоторых такие картины.

1. «Малхолланд Драйв» (2001). Сюрреалистичная лента режиссёра Дэвида Линча имеет открытый финал. Согласно первоначальной задумке фильм должен был породить продолжения, но потом от этой идеи отказались. Исполнительница главной роли Наоми Уоттс создала настолько накалённую атмосферу, что зрители безотрывно смотрят на экран 2,5 часа, не чувствуя усталости. Фильм был обласкан критиками, а некоторые даже назвали его лучшим фильмом века.

2. «Отель „Гранд Будапешт“» (2014). Наполненный интригами, но не перегруженный сюжет, остроумные диалоги, чарующий дух середины прошлого века и, конечно, звёзды в главных ролях — всё это помогло режиссёру Уэсу Андерсону создать картину, моментально ставшую хитом и полюбившуюся киноманам. Критики тоже не остались равнодушными к ленте и безоговорочно причислили к лучшим фильмам года.