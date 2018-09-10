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В Калининграде пройдёт фестиваль фильмов о свободе
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В Калининграде пройдёт фестиваль фильмов о свободе 

Клопс.Ru 9 часов назад
В Калининграде состоится кинофестиваль, посвящённый свободе. Об этом сообщается на странице арт-пространства «Квартира» «ВКонтакте».
Фестиваль ежегодно проводится при поддержке гданьского Центра солидарности.
Фильмом открытия в понедельник, 17 сентября, в 19:00 станет датская документальная лента «Фейсбукистан». На экране можно будет увидеть, в частности, основателя Facebook Марка Цукерберга.
Во второй день фестиваля, 18 сентября, в 19:00 зрители увидят работу режиссёра Арно Хагерса «Оставаться в живых» по эссе Мишеля Уэльбека. В фильме снялись сам писатель, а также Игги Поп.
Закроет мероприятие картина китайского неоклассика Цзя Чжанке «Прикосновение греха». Она начнётся во вторник в 21:00.
"Фильм стал сенсацией в Каннах и завоевал несколько призов. Он о современном китайском обществе, о жестокости, о странных связях между, казалось бы, разрозненными событиями", — отмечают организаторы.
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