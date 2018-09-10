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В Северной Осетии снимут документальный фильм о нартском эпосе
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В Северной Осетии снимут документальный фильм о нартском эпосе 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Съемки документального фильма о нартском эпосе и народных песнях Кавказа пройдут в Северной Осетии. Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства республики по вопросам национальных отношений, фильм будет снимать режиссер-документалист Павел Рязанцев.
"В Северную Осетию прибудет журналист, режиссер-документалист, член Союза журналистов Москвы Павел Рязанцев. В республике он планирует организовать съемки документального фильма о нартском эпосе и народных песнях Кавказа", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, съемки фильма пройдут на средства полученного Рязанцевым гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
В рамках съемок фильма Рязанцев посетит парк «Нартон» на окраине Владикавказа, где установлены скульптурные композиции героев нартского эпоса. Режиссер также встретится с коллективом ансамбля осетинской песни «Уацамонга». Для Рязанцева будет организован выезд в Дигорское ущелье, где ему покажут главную достопримечательность села Мацута — могилу нарта Сослана. В создании фильма помогут осетинские ученые, занимающиеся тематикой народного эпоса и нартских сказаний.
Нартский эпос является одним из памятников культуры скифской древности и аланского средневековья. Сказания о нартах хранят множество деталей и сюжетов, совпадающих с описаниями обычаев предков осетин — скифов и алан, а также названия многих стран и народов, с которыми они контактировали.
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