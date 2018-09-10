TIFF 2018: Лучшие образы кинофестиваля в Торонто

Не успел закончиться Венецианский кинофестиваль, как звезды отправились в Канаду, где 6 сентября открылся 43-й международный кинофестиваль в Торонто. По традиции, все взгляды прикованы не только к картинам из конкурсных программ, но и к нарядам звездных гостей.TIFF 2018: Лучшие образы кинофестиваля в ТоронтоЛеди Гага Леди Гага прибыла в Торонто сразу после Венецианского кинофестиваля

для презентации фильма «Звезда родилась». Её появление на ковровой дорожке в черном наряде Giorgio Armani вызвало очередной шквал комментариев и восхищенных отзывов,

а журнал Variety не побоялся написать, что певица «приехала на похороны

фильмов-конкурентов».

Джулия Робертс получила свою порцию славы во время премьеры

фильма «Вернуть Бена», когда фанаты в унисон заявляли, как похорошела и похудела Джулия. Результаты своих диет и упражнений Робертс демонстрировала в черном

платье Dsquared2.

Сальма Хайек Сальма Хайек прилетела в Торонто ради премьеры фильма «Операция

Колибри», где появилась в красном платье Alexander McQueen.

Пока модные журналисты смеялись над бархатным нарядом Хлои Грейс

Морец с премьеры фильма «Грета», она быстро взяла ситуацию в свои руки и появилась

перед фотографами в черном комбинезоне с ярко-красным пиджаком из пайеток.

Пенелопа Крус прилетела в Торонто в компании мужа Хавьера Бардема

для презентации фильма «Все знают». На мероприятии Пенелопа появилась в черном кружевном

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг в Торонто представляла музыкальный фильм «За мечтой», где сыграла главную роль и лично записала все саундтреки к фильму. На премьере она появилась в блестящем платье Valentino.