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TIFF 2018: Лучшие образы кинофестиваля в Торонто
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TIFF 2018: Лучшие образы кинофестиваля в Торонто 

Fraufluger.ru 9 часов назад
Фото: Fraufluger.ru
Не успел закончиться Венецианский кинофестиваль, как звезды отправились в Канаду, где 6 сентября открылся 43-й международный кинофестиваль в Торонто. По традиции, все взгляды прикованы не только к картинам из конкурсных программ, но и к нарядам звездных гостей.TIFF 2018: Лучшие образы кинофестиваля в ТоронтоЛеди Гага Леди Гага прибыла в Торонто сразу после Венецианского кинофестиваля
для презентации фильма «Звезда родилась». Её появление на ковровой дорожке в  черном наряде Giorgio Armani вызвало очередной шквал комментариев и восхищенных отзывов,
а журнал Variety не побоялся написать, что певица «приехала на похороны
фильмов-конкурентов».
Джулия Робертс
Джулия Робертс получила свою порцию славы во время премьеры
фильма «Вернуть Бена», когда фанаты в унисон заявляли, как похорошела и  похудела Джулия. Результаты своих диет и упражнений Робертс демонстрировала в черном
платье Dsquared2.
Сальма Хайек Сальма Хайек прилетела в Торонто ради премьеры фильма «Операция
Колибри», где появилась в красном платье Alexander McQueen.
Хлоя Грейс Морец
Пока модные журналисты смеялись над бархатным нарядом Хлои Грейс
Морец с премьеры фильма «Грета», она быстро взяла ситуацию в свои руки и появилась
перед фотографами в черном комбинезоне с ярко-красным пиджаком из пайеток.
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус прилетела в Торонто в компании мужа Хавьера Бардема
для презентации фильма «Все знают». На мероприятии Пенелопа появилась в черном кружевном
платье Chanel.
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг в Торонто представляла музыкальный фильм «За  мечтой», где сыграла главную роль и лично записала все саундтреки к фильму. На  премьере она появилась в блестящем платье Valentino.
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