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Выпускница нижегородского театрального училища победила на Венецианском кинофестивале
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Выпускница нижегородского театрального училища победила на Венецианском кинофестивале 

nn.ru 9 часов назад
Фото: nn.ru
Наталья родилась в Горьком (Нижнем Новгороде) в 1978 году. В 2000 году окончила Нижегородское театральное училище. В 2000–2001 годах работала в Академическом театре драмы Нижнего Новгорода. В 2001–2002 гг. — актриса Театра «Театральный особняк».
Она снималась в фильмах «Одна война», «Щелчок», «Салют-7», картине «Пионеры-герои», в которой была сценаристом и режиссером. Эта лента была показана в 2015 году на Берлинском кинофестивале. Сейчас Кудряшова планирует снимать картину «Герда» про «человеческую душу и современную Психею».
На картине «Пионеры-герои» была сценаристом и режиссером. Эта лента была показана в 2015 году на Берлинском кинофестивале. Сейчас Кудряшова планирует снимать картину «Герда» про «человеческую душу и современную Психею».
Триумф в Венеции пришел за роль в фильме «Человек, который удивил всех» российских режиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова.
Это история о том, как человек преодолевает смерть. Егор, честный, порядочный, сибирский егерь — узнает, что смертельно болен и жить ему осталось всего два месяца. Не желая сдаваться смерти, Егор прибегает к нетрадиционному лечению. Он пытается и внешне, и внутренне «переродиться» в другую личность — в здоровую женщину. Семья и односельчане Егора с трудом воспринимают происходящие в нем перемены.
На церемонии вручения наград она заявила:
— Мне кажется, мы привезли сюда смелый фильм. — цитирует актрису ТАСС. — Нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и, я надеюсь, продолжим. Эмоций море, Альфонсо Куарон, Уиллем Дефо меня поздравляли лично. Это невозможно круто. Победу посвящаю моей любимой маме!
Наталью активно поздравляют в социальной сети земляки.
— Наша Наташа Кудряшова (нижегородка в анамнезе, выпускница нижегородского театрального училища) стала лучшей актрисой Венецианского кинофестиваля, — написала Оксана Тажирова. — Наташка, мои поздравления! Заслужила как никто!
Редакция NN.RU присоединяется к поздравлениям и желает дальнейших успехов.
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