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Арми Хаммер вернется в продолжение мелодрамы «Зови меня своим именем»
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Арми Хаммер вернется в продолжение мелодрамы «Зови меня своим именем» 

Киноафиша 9 часов назад
Фото: Киноафиша
На фестивале в Торонто Арми Хаммер подтвердил, что вновь вернется к роли Оливера во второй части драмы Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем».
По словам актера, работа над картиной уже началась. «Я знаю достаточно, но не вправе разглашать информацию», — признался Хаммер.
«Я безмерно доверяю режиссерскому видению Луки, писателю Андре Асиману и всем тем людям, которые прекрасно справились со своей задачей в первый раз. Единственное, что я хочу, так это узнать, что произойдет дальше. Я хочу снова вернуться к своей роли», — добавил актер.
Ранее Лука Гуаданьино приоткрыл завесу тайны и рассказал, что действие сиквела развернется в начале 1990-х, примерно через 5 лет после событий, показанных в оригинальном фильме. Одной из немаловажных проблем, освященных в драме, станет первая волна эпидемии СПИДа.
Напомним, что экранизация романа Андре Асимана «Зови меня своим именем» вышла на экраны в прошлом году. Мелодраму о трогательных отношениях подростка и молодого ученого сразу же оценили зрители и кинокритики. Фильм получил несколько престижных наград, в том числе «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
Елизавета Бережная
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