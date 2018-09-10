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Фильмы о космосе продемонстрируют в музее на Соколе
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Фильмы о космосе продемонстрируют в музее на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Три фильма о космосе покажут в музее занимательных наук «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте. Сеансы пройдут 11 сентября.
«Фильм «Полет Фантазии» основан на ощущениях Феликса Баумгартнера, совершившего прыжок с парашютом из стратосферы. В «Масштабах Вселенной» зрители понаблюдают за расширением границ Вселенной и узнают множество любопытных фактов про ее масштабы. А в картине «Полет на Луну. Миссии LRO и LCROSS» рассказывается о том, как в июне 2009 года ракетоносителем «Атлас-5» к Луне были запущены два аппарата», — говорится в сообщении.
Стоимость билета 250 рублей. Начало в 17.00. Билет можно приобрести заранее на сайте https://experimentanium.ru/pay/show/ или в кассе музея. Адрес «Экспериментаниума»: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 11 (станция метро «Сокол»). (мю)
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