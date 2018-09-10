На улице Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ 

В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ фильма Анжелики Долининой «Семь вершин Аляски».
— Фильм рассказывает об уникальном восхождении российской команды на семь наивысших вершин Аляски. Летом 2011 года за 40 дней команда научно-спортивной экспедиции САФУ прошла более 450 км по заснеженной территории самого северного американского штата и стала первопроходцем сложнейшего маршрута. Фильм — участник программы кинофестиваля «Меридиан надежды», — сообщила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 12 сентября в 16.00. Вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (ис)