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Экспрессивные селфи, вода и бронзовый Абдулов: изучаем Instagram босой триумфантки Венецианского кинофестиваля Натальи Кудряшовой
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Экспрессивные селфи, вода и бронзовый Абдулов: изучаем Instagram босой триумфантки Венецианского кинофестиваля Натальи Кудряшовой 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя российская актриса и режиссер Наталья Кудряшова одержала победу в конкурсной программе «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля — ее отметили за роль в фильме «Человек, который удивил всех».
Наталья Кудряшова, звезда фильма «Салют-7» и режиссер картины «Пионеры-герои», поразила венецианское жюри своей ролью в ленте «Человек, который удивил всех» Алексея Чупова и Натальи Меркуловой. Она сыграла жену егеря (Евгени Цыганов), который внезапно узнает о своей неизлечимой болезни и решает обмануть смерть, превратившись в женщину. Непростая тема и безусловный талант русской актрисы принес ей «венецианского льва», а у киноманов появился повод полюбить ее за то, что она не постеснялась после награждения выйти к журналистам босой. Видеозапись с участием избавившейся от шпилек жены опубликовал у себя в Instagram муж Кудряшовой, кинооператор Василий Григолюнас.
Собственный Instagram Наталья Кудряшова ведет лихо и искренне, регулярно публикуя экспрессивные селфи…
…и романтические фотокарточки, сделанные на берегу моря.
Конечно, «Лев» — не первая награда Натальи Кудряшовой, но не каждая из них удостаивается отдельной истории, как этот бронзовый бюст Александра Абдулова.
— смеется Наталья. Кстати, делиться босыми фото с кинофестиваля в Венеции она не стала — ограничилась традиционными, при полном параде.
Главный приз — статуэтку «Золотой лев» за фильм «Рома» — в Венеции получил режиссер Альфонсо Куарон. А увидеть фильм «Человек, который удивил всех» в России можно будет уже с 25 октября. Подробнее прочесть о картине и приобрести билеты ты можешь на сайте «Афиши».
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Фото:Instagram, Global Look Press / Lavinia Fontana
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