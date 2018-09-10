Фильм «Дело Собчака» будет доступен в сети с 11 сентября

В этом году картина закрыла кинофестиваль «Кинотавр», проходивший в Сочи.

Ксения Собчак

В интервью журналу «Собака.ru»

Я счастлива, что «Дело Собчака» получилось таким, как мы его задумывали: мир — не черно-белый, а полярность «хороший — плохой» бессмысленна. Я обсуждала проект с разными режиссерами, но именно с Верой Кричевской у нас сложился тандем и получилось показать все противоречия событий в судьбе моего отца. И когда ты говоришь «античная трагедия», я с тобой согласна: эта история — про моральный выбор человека без выбора, про сложный выбор с неочевидным финалом. Все как в древнегреческой драме: отец-правитель должен предать либо свою дочь, либо народ.

Когда Ельцин звонит прокурору Скуратову, чтобы все-таки спасти Собчака, отменить ход уголовного дела, и говорит: «Лежачего не бьют» — это хорошо или плохо? Я не знаю! Потому что президент не должен звонить прокурору, это грубейшее нарушение Конституции. Но он спасает невиновного человека. И все знают, что невинного человека травят. Правильно ли поступает Борис Николаевич? Нет ответа. И в фильме мы эти ответы не даем. Наша задача — чтобы люди сами задали себе вопросы и ответили тоже сами.

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