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Фильм «Дело Собчака» будет доступен в сети с 11 сентября
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Фильм «Дело Собчака» будет доступен в сети с 11 сентября 

Собака.ru 8 часов назад
Фото: Собака.ru
Документальный фильм Веры Кричевской (ранее снявшей фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек») и Ксении Собчак «Дело Собчака» будет доступен для онлайн-просмотра с 11 сентября. Право на эксклюзивный показ картины получил онлайн-кинотеатра Okko.
Картина состоит из нескольких интервью, которые берет телеведущая, в том числе у президента Владимира Путина, премьера Медведева и главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Помимо этого Ксении Собчак впервые за долгие годы удалось взять интервью у оппонентов отца и людей, которые участвовали в его политической травле. Для фильма было записано первое в истории интервью главы Росгвардии Виктора Золотова, а также редкие интервью Александра Коржакова, Анатолия Чубайса и Татьяны и Валентина Юмашевых.
В этом году картина закрыла кинофестиваль «Кинотавр», проходивший в Сочи.
Ксения Собчак
В интервью журналу «Собака.ru»
Я счастлива, что «Дело Собчака» получилось таким, как мы его задумывали: мир — не черно-белый, а полярность «хороший — плохой» бессмысленна. Я обсуждала проект с разными режиссерами, но именно с Верой Кричевской у нас сложился тандем и получилось показать все противоречия событий в судьбе моего отца. И когда ты говоришь «античная трагедия», я с тобой согласна: эта история — про моральный выбор человека без выбора, про сложный выбор с неочевидным финалом. Все как в древнегреческой драме: отец-правитель должен предать либо свою дочь, либо народ.
Когда Ельцин звонит прокурору Скуратову, чтобы все-таки спасти Собчака, отменить ход уголовного дела, и говорит: «Лежачего не бьют» — это хорошо или плохо? Я не знаю! Потому что президент не должен звонить прокурору, это грубейшее нарушение Конституции. Но он спасает невиновного человека. И все знают, что невинного человека травят. Правильно ли поступает Борис Николаевич? Нет ответа. И в фильме мы эти ответы не даем. Наша задача — чтобы люди сами задали себе вопросы и ответили тоже сами.
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