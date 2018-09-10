Бен Аффлек снова сбежал из рехаба и подстригся

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И дела у Аффлека в рехабе идут неплохо — иногда его даже отпускают домой. Папарацци сфотографировали Бена на выходе из салона Malibu Wave.

Напомним, из-за проблем с алкоголем Бен может лишиться роли Бэтмена в грядущих фильмах по комиксам DC. Продюсеры «Бэтмена» могут отказаться сотрудничать с Аффлеком из-за угрозы срыва производства картины. Дело в том, что стоимость страхования «Бэтмена» от возможного незавершения съемок может совпасть с бюджетом всего фильма.

https://www.youtube.com/watch?v=bKGrWy-vKJg&t=54s Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ben-afflek-snova-sbezhal-iz-rehaba-i-postrigsya/