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Бен Аффлек снова сбежал из рехаба и подстригся
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Бен Аффлек снова сбежал из рехаба и подстригся 

Peopletalk 8 часов назад
Фото: Peopletalk
Недавно Дженнифер Гарнер (46) заставила своего бывшего мужа Бена Аффлека (46) лечь на реабилитацию в одну из элитных клиник Малибу — после расставания с Линдси Шукус Бен снова начал прикладываться к бутылке.
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И дела у Аффлека в рехабе идут неплохо — иногда его даже отпускают домой. Папарацци сфотографировали Бена на выходе из салона Malibu Wave.
Напомним, из-за проблем с алкоголем Бен может лишиться роли Бэтмена в грядущих фильмах по комиксам DC. Продюсеры «Бэтмена» могут отказаться сотрудничать с Аффлеком из-за угрозы срыва производства картины. Дело в том, что стоимость страхования «Бэтмена» от возможного незавершения съемок может совпасть с бюджетом всего фильма.
https://www.youtube.com/watch?v=bKGrWy-vKJg&t=54s  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ben-afflek-snova-sbezhal-iz-rehaba-i-postrigsya/
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