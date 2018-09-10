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Фильм «Огонь, вода и медные трубы» покажут в кинотеатре на Костякова
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Фильм «Огонь, вода и медные трубы» покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа района Тимирязевский города Москвы + ещё 2 8 часов назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Фильм-сказку режиссера Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы» бесплатно покажут в кинотеатре «Искра» на улице Костякова 11 сентября. Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова. Картина была снята в 1968 году на Киностудии имени Горького. − Картина режиссера Александра Роу — одна из 14, которые были сняты им для юных зрителей. В фильме снялись известные актеры — Георгий Милляр, Наталья Седых, Михаил Пуговкин и Алексей Катышев, − пояснила Овсянникова. На сеанс приглашаются зрители всех возрастов. Начало в 14.30. Кинотеатр «Искра» находится по адресу ул. Костякова, дом 10. Справки по телефону: 8 (499) 976-14-44. (мю)
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