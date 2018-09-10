«Дело Собчака» покажут онлайн 

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11 сентября состоится онлайн-премьера документального фильма Веры Кричевской «Дело Собчака». Лента, снятая при участии его дочери, Ксении Собчак, стала самым кассовым отечественным немузыкальным документальным фильмом в российском прокате, собрав более 5 млн рублей. История первого мэра Санкт-Петербурга и одного из авторов Конституции Российской Федерации Анатолия Собчака рассказывается в интервью участников событий тех лет: родственников, друзей и недругов. В фильм также вошло интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Фильм будет доступен только в онлайн-кинотеатре Okko.
Стоимость составит 299 рублей за версию вSD-качестве и 399 рублей за версию в HD-качестве.