Более 22 тысяч зрителей посетили фестиваль уличного кино в Краснодарском крае

Фестиваль уличного кино на Кубани собрал более 22 тысяч человек. Самыми активными в просмотре фильмов стали жители Анапы, Красноармейского, Северского, Лабинского, Гулькевичского, Курганинского и Тбилисского районов. Об этом сообщили в местной администрации.

В этом году на мероприятии было задействовано 206 площадок, в то время как в 2017-м — всего 85. По сравнению нынешним годом, в прошлом году на фестиваль пришли более 10 тысяч зрителей.

Программа уличного кино представила восемь короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. Мероприятие прошло с июня по сентябрь в 60 странах мира.

«Международный Фестиваль уличного кино — это конкурс короткометражных художественных фильмов, проводимый для зрителей на открытых площадках России и мира с 2014 года. В просмотрах фестивальных фильмов за эти годы приняли участие более миллиона человек из 300 городов и территорий всего мира», — рассказали в администрации Кубани.

В этом году Краснодар впервые принял мероприятие. Оно прошло 17 августа.