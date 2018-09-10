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Более 22 тысяч зрителей посетили фестиваль уличного кино в Краснодарском крае
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Более 22 тысяч зрителей посетили фестиваль уличного кино в Краснодарском крае 

360tv.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Фестиваль уличного кино на Кубани собрал более 22 тысяч человек. Самыми активными в просмотре фильмов стали жители Анапы, Красноармейского, Северского, Лабинского, Гулькевичского, Курганинского и Тбилисского районов. Об этом сообщили в местной администрации.
В этом году на мероприятии было задействовано 206 площадок, в то время как в 2017-м — всего 85. По сравнению нынешним годом, в прошлом году на фестиваль пришли более 10 тысяч зрителей.
Программа уличного кино представила восемь короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. Мероприятие прошло с июня по сентябрь в 60 странах мира.
«Международный Фестиваль уличного кино — это конкурс короткометражных художественных фильмов, проводимый для зрителей на открытых площадках России и мира с 2014 года. В просмотрах фестивальных фильмов за эти годы приняли участие более миллиона человек из 300 городов и территорий всего мира», — рассказали в администрации Кубани.
В этом году Краснодар впервые принял мероприятие. Оно прошло 17 августа.
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