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Съемки фильма о спасении детей из пещеры Тхам-Луанг начнутся в ноябре
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Съемки фильма о спасении детей из пещеры Тхам-Луанг начнутся в ноябре 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Фильм будет посвящен героям опасной операции.
Съемки фильма режиссера Тома Уоллера «The Cave» (Пещера) начнутся в ноябре 2018 года. Картина посвящается всем героям, участвовавшим в операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам-Луанг в Таиланде. По сценарию, в фильме будет четыре или пять главных героев.
Картина «Пещера» расскажет о событии, произошедшем 23 июня 2018 года. Тогда группа из 12 детей и их тренера по футболу отправились на прогулку в горный парк, где посетила пещеру Тхам-Луанг. Внезапно начавшийся ливень затопил вход, и юные футболисты с тренером оказались в ловушке. Через 10 дней спасатели обнаружили их в пяти километрах от входа.
В операции приняли участие опытные драйверы и иностранные специалисты из Австралии и Великобритании.
Власти города предполагают, что пещера станет еще одной достопримечательность Таиланда. Чиновники планирую создать туристический маршрут в окрестностях Тхам-Луанга (подробнее…)
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Напомним, что 23 июня в заповеднике «Понг Пха» в Таиланде пропала юношеская футбольная команда, состоящая из 12 подростков и их тренера. Из-за ливней пещеру, в которой они были, затопило. Детей удалось обнаружить только 2 июля. Во вторник, 10 июля, была организована завершающая стадия операции по спасению пленников пещеры (по теме…).
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