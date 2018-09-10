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Минкультуры предлагает ограничить число показов зарубежных фильмов‍
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Минкультуры предлагает ограничить число показов зарубежных фильмов‍ 

Аргументы Недели 7 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Министерство культуры РФ разрабатывает ряд инициатив по развитию российского кинопроката. В частности, обсуждается ограничение числа ежедневных сеансов на один иностранный фильм.
Разработанный законопроект предусматривает ограничение количества сеансов каждого фильма 35 процентами от общего числа показов всех картин в день.
При этом, если речь идет о кинотеатрах с одним кинозалом, то тогда при ограничении в 35% от общего числа сеансов всех фильмов следует исходить из расчета за один месяц.
Дополнительно министерство культуры Российской Федерации отмечает, что новые требования не будут распространяться на национальные фильмы.
Авторы инициативы полагают, что предложенные ими меры должны будут обеспечить благоприятные условия для развития российского кинематографа, пишет Lenta.ru.
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