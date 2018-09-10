Минкультуры предлагает ограничить число показов зарубежных фильмов‍

Министерство культуры РФ разрабатывает ряд инициатив по развитию российского кинопроката. В частности, обсуждается ограничение числа ежедневных сеансов на один иностранный фильм.

Разработанный законопроект предусматривает ограничение количества сеансов каждого фильма 35 процентами от общего числа показов всех картин в день.

При этом, если речь идет о кинотеатрах с одним кинозалом, то тогда при ограничении в 35% от общего числа сеансов всех фильмов следует исходить из расчета за один месяц.

Дополнительно министерство культуры Российской Федерации отмечает, что новые требования не будут распространяться на национальные фильмы.