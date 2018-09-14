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МиниФИЛЬМини: «Победа» покажет «молодое» кино
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МиниФИЛЬМини: «Победа» покажет «молодое» кино 

Собака.ru + ещё 3 9 минут назад
Фото: Собака.ru
В программе Kinematic Shorts-2018 шесть фильмов о свободе, идентичности, отношениях и современном искусстве. Картины из США, Европы и Азии были отобраны из более чем трех тысяч заявок. Два фильма посвящены женщинам: драма «Поддельный кункум» индийского режиссера и активистки Ремы Сенгупты рассказывает о девушке, которая пытается устроить свою жизнь в патриархальном индийском обществе, будучи разведенной, а американский «Не геройствуй», основанный на реальных событиях — о скучающей Лиззи, нашедшей отдушину в опасном увлечении — ограблениях. Размеренное существование героя фильма «Современное искусство» переворачивает произведение современного искусства, открывшее в нем нового человека, а жизнь главной героини фильма «Катастрофа» меняется после встречи с невестой сына, которая совсем не соответствует ее идеалу.
Фестиваль стартует 14 сентября, с полной программой можно ознакомиться на сайте «Победы».
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