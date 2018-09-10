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Волгоградцев приглашают на международный фестиваль короткометражного кино
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Волгоградцев приглашают на международный фестиваль короткометражного кино 

АиФ Волгоград 7 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде 15 сентября в креативном пространстве «Икра» пройдет III международный фестиваль Kinematic Shorts. Горожане смогут увидеть короткометражное кино из Европы, Азии и США.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, зрители смогут проголосовать за понравившееся кино на сайте фестиваля. В официальной программе Kinematic Shorts-2018 представлены шесть картин, отобранных из 3000 заявок. Это: индийская драма «Поддельный кункум», американский фильм «Не геройствуй», английская комедия «Гарнитура», бельгийская трагикомедия «Катастрофа», словенское «Современное искусство», американская криминальная комедия «Как тебе район?».
Среди жюри — режиссеры, продюсеры, сценаристы из разных стран.
Добавим, что параллельно в рамках фестиваля пройдет программа короткометражного российского кино.
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