Брутальный японский трейлер «Мэнди» поразил даже автора фильма

Режиссер и сценарист фильма «Мэнди» Панос Косматос был так впечатлен японским трейлером хоррора, что поделился им у себя в социальных сетях.

В ролике фильма ужасов, где главную роль сыграл Николас Кейдж , акцент сделан на устрашающие крупные планы, подписанные японскими иероглифами. Герой Кейджа, лесоруб, в трейлере отправляется мстить служителям страшного культа за свою жену.

"Это настоящий ад. Лидеру культа нужна Мэнди, и он нанимает байкеров, они немного потусторонние. Они приходят и пытаются забрать Мэнди, что заканчивается весьма трагично", — говорил Кейдж в одном из интервью о фильме.

Первый трейлер картины вышел в конце июня. В российский прокат «Мэнди» выходит 27 сентября.