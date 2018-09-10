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Брутальный японский трейлер «Мэнди» поразил даже автора фильма
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Брутальный японский трейлер «Мэнди» поразил даже автора фильма 

Газета.Ru 7 часов назад
Режиссер и сценарист фильма «Мэнди» Панос Косматос был так впечатлен японским трейлером хоррора, что поделился им у себя в социальных сетях.
В ролике фильма ужасов, где главную роль сыграл Николас Кейдж, акцент сделан на устрашающие крупные планы, подписанные японскими иероглифами. Герой Кейджа, лесоруб, в трейлере отправляется мстить служителям страшного культа за свою жену.
"Это настоящий ад. Лидеру культа нужна Мэнди, и он нанимает байкеров, они немного потусторонние. Они приходят и пытаются забрать Мэнди, что заканчивается весьма трагично", — говорил Кейдж в одном из интервью о фильме.
Первый трейлер картины вышел в конце июня. В российский прокат «Мэнди» выходит 27 сентября.
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