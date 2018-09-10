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В России ограничат прокат зарубежного кино
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В России ограничат прокат зарубежного кино 

Vgoroden.ru 7 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Министерство культуры разрабатывает законопроект, предусматривающий ограничение проката зарубежного кино в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на осведомленные источники.
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В частности, ведомство намерено сократить долю сеансов иностранных картин в каждом кинотеатре в течение одного дня до 35%. Остальные 65% кинопоказов будут принадлежать отечественным лентам.
При этом Минкульт установит наказания за нарушение обновленного закона: в первый раз нарушителю будет грозить штраф в размере 200 тысяч рублей, а во второй его могут оштрафовать на полмиллиона рублей. Контроль над деятельностью кинотеатров планируется возложить на Роспотребнадзор.
В министерстве уверены, что ограничение проката иностранных фильмов позволит развиваться российской киноиндустрии.
Подобный законопроект в правительстве представили еще год назад, однако он так и не попал на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Ранее в России была установлена квота на показ отечественного кино. Так, в 2013 году доля российских фильмов в прокате не могла быть ниже 20%. Против квотирования тогда выступил глава «Мосфильма» и знаменитый кинорежиссер Карен Шахназаров.
Фото: delo.ua
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