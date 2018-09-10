Осенняя детская кинопрограмма в кинотеатре «Вымпел» стартует 16 сентября

Ежемесячная кинопрограмма «Москино детям» в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна, 8 стартует 16 сентября. До конца месяца юные зрители увидят три картины, снятые мэтром отечественного кинопроката Роланом Быковым

Так, откроет показы семейный мюзикл «Айболит-66». Эксцентрическая музыкальная комедия по мотивам известной сказки Корнея Чуковского весело и ненавязчиво рассказывает о добре и зле, о справедливости и настоящей дружбе.

Через неделю, 23 сентября, на большом экране покажут картину «Внимание, черепаха!» — историю спасения обитательницы живого уголка. Черепаху по кличке Ракета двое первоклассников хотели сделать жертвой эксперимента, но их одноклассница развернула настоящую операцию по спасению рептилии.

А 30 сентября зрители увидят фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». История мальчика Кузи развернется на фоне перипетий в любовном треугольнике, всем участникам которого по 12-13 лет.

Начало показов в 10.00; вход свободный. (иб)