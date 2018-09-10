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Роберт Паттинсон готов к съемке продолжения «Сумерек»
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Роберт Паттинсон готов к съемке продолжения «Сумерек» 

Popcake.tv 6 часов назад
Фото: © Kathy Hutchins / Depositphotos.com
Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) прокомментировал слухи о возможном продолжении работы над серией фильмов «Сумерки» по книгам Стефани Майер (Stephenie Meyer). Оказывается, актер с удовольствием бы принял такое предложение.
«Я буквально только что разговаривал об этом с моим агентом. Мне нужно лишь сходить в спа-салон, и я снова готов играть 17-летнего подростка. Как только, так сразу»
К сожалению, для начала съемок потребуется нечто большее, чем согласие Роберта. Например, коллега актера, Кристен Стюарт (Kristen Stewart), очевидно уже отошла от подростковых мелодрам и начала сниматься у заслуженных голливудских режиссеров.
Тем не менее, учитывая недавнее примирение бывших возлюбленных, есть вероятность, что они все-таки согласятся снова поработать вместе.
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