Роберт Паттинсон готов к съемке продолжения «Сумерек»

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) прокомментировал слухи о возможном продолжении работы над серией фильмов «Сумерки» по книгам Стефани Майер (Stephenie Meyer). Оказывается, актер с удовольствием бы принял такое предложение.

«Я буквально только что разговаривал об этом с моим агентом. Мне нужно лишь сходить в спа-салон, и я снова готов играть 17-летнего подростка. Как только, так сразу»

К сожалению, для начала съемок потребуется нечто большее, чем согласие Роберта. Например, коллега актера, Кристен Стюарт (Kristen Stewart), очевидно уже отошла от подростковых мелодрам и начала сниматься у заслуженных голливудских режиссеров.

Тем не менее, учитывая недавнее примирение бывших возлюбленных, есть вероятность, что они все-таки согласятся снова поработать вместе.