Ещё
Наш любимый мистер Дарси: 5 фильмов с Колином Фертом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Наш любимый мистер Дарси: 5 фильмов с Колином Фертом 

Журнал ОК! 5 часов назад
Колин Ферт воплощает образ мужчины, о котором мечтают миллионы женщин. Он надежен, хорош собой и остается джентльменом в любой ситуации. Не случайно он так органичен в образе гордого, но благородного мистера Дарси из «Гордости и предубеждения», а также Марка Дарси из «Бриджет Джонс» (как известно, в романе Хелен Филдинг немало параллелей с произведением Джейн Остин). Представляем вашему вниманию еще пять фильмов, в которых Колин Ферт предстает образцом сдержанности, обаяния и хороших манер.
«Легкое поведение»
Очаровательная комедия с блистательным актерским составом: Джессика Бил, Бан Барнс, Кристин Скотт Томас — и, конечно же, Колин Ферт. Молодой аристократ Джон Уиттэкер привозит в родовое поместье жену, прелестную американку Лариту. Мать и сестры Джона мгновенно проникаются неприязнью к ней, и несмотря на жизнерадостность и стойкость Лариты, ей приходится очень непросто. Выдержит ли любовь молодоженов подобное испытание?
«Когда ты в последний раз видел своего отца?»
Узнав о тяжелой болезни Артура, его сын Блейк (Колин Ферт) едет к нему, чтобы провести с ним последние дни. Артура сложно назвать идеальным отцом, и у сына накопилось немало обид, но теперь, когда уход отца близок и неизбежен, Блейк полностью переосмыслит их отношения, найдя в себе силы для прощения и любви.
«Одинокий мужчина»
Драма, снятая дизайнером Томом Фордом, принесла Колину Ферту приз Венецианского кинофестиваля за главную мужскую роль. Лос-Анджелес, 60-е годы. Джим, юный возлюбленный главного героя, Джорджа, погибает в автокатастрофе, и семья юноши не позволяет Джорджу даже появиться на похоронах. Одинокий, раздавленный горем, Джордж размышляет о самоубийстве, но судьба вновь дарит ему шанс обрести счастье.
«Дориан Грей»
По роману Оскара Уайльда. Прекрасный юноша Дориан Грей, желая оставаться вечно юным, заключил сделку с дьяволом и заставил свой портрет стареть вместо себя. Роль Дориана исполнил Бен Барнс; Колин Ферт предстает в образе коварного искусителя лорда Генри Уоттона.
«Случайный муж»
Эмма (Ума Турман) знаменита как психолог и ведущая радиошоу о романтических отношениях. В ее собственной личной жизни все прекрасно: Эмма собирается замуж за преуспевающего респектабельного редактора (Колин Ферт). Однако свадьба под угрозой по вине случая: совет Эммы повлиял на решение одной из слушательниц расстаться с женихом, и теперь Патрик (Джеффри Дин Морган) полон решимости отомстить Эмме.
Специально для читателей ok-magazine.ru онлайн-кинотеатр Okko подготовил промокод на пакет подписок «Оптимальный». После активации кода вы получите возможность бесплатного просмотра более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 30 дней.
Промокод — 201818.
Журнал ОК!: последние новости
Король комедии: 5 смешных фильмов с Адамом Сэндлером 75-й Венецианский фестиваль завершил свою работу: итоги «Золотая» троица: Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс в фильме Jimmy Choo
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение