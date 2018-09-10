Наш любимый мистер Дарси: 5 фильмов с Колином Фертом

Колин Ферт воплощает образ мужчины, о котором мечтают миллионы женщин. Он надежен, хорош собой и остается джентльменом в любой ситуации. Не случайно он так органичен в образе гордого, но благородного мистера Дарси из «Гордости и предубеждения», а также Марка Дарси из « Бриджет Джонс » (как известно, в романе Хелен Филдинг немало параллелей с произведением Джейн Остин). Представляем вашему вниманию еще пять фильмов, в которых Колин Ферт предстает образцом сдержанности, обаяния и хороших манер.

«Легкое поведение»

Очаровательная комедия с блистательным актерским составом: Джессика Бил , Бан Барнс, Кристин Скотт Томас — и, конечно же, Колин Ферт. Молодой аристократ Джон Уиттэкер привозит в родовое поместье жену, прелестную американку Лариту. Мать и сестры Джона мгновенно проникаются неприязнью к ней, и несмотря на жизнерадостность и стойкость Лариты, ей приходится очень непросто. Выдержит ли любовь молодоженов подобное испытание?

«Когда ты в последний раз видел своего отца?»

Узнав о тяжелой болезни Артура, его сын Блейк (Колин Ферт) едет к нему, чтобы провести с ним последние дни. Артура сложно назвать идеальным отцом, и у сына накопилось немало обид, но теперь, когда уход отца близок и неизбежен, Блейк полностью переосмыслит их отношения, найдя в себе силы для прощения и любви.

«Одинокий мужчина»

Драма, снятая дизайнером Томом Фордом , принесла Колину Ферту приз Венецианского кинофестиваля за главную мужскую роль. Лос-Анджелес, 60-е годы. Джим, юный возлюбленный главного героя, Джорджа, погибает в автокатастрофе, и семья юноши не позволяет Джорджу даже появиться на похоронах. Одинокий, раздавленный горем, Джордж размышляет о самоубийстве, но судьба вновь дарит ему шанс обрести счастье.

«Случайный муж»

Эмма ( Ума Турман ) знаменита как психолог и ведущая радиошоу о романтических отношениях. В ее собственной личной жизни все прекрасно: Эмма собирается замуж за преуспевающего респектабельного редактора (Колин Ферт). Однако свадьба под угрозой по вине случая: совет Эммы повлиял на решение одной из слушательниц расстаться с женихом, и теперь Патрик ( Джеффри Дин Морган ) полон решимости отомстить Эмме.

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