BadComedian о выдвинутом на «Оскар» «Собиборе»: слабый и бездарный фильм

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с телеканалом «Дождь» обрушился на выбор российского оскаровского комитета, выдвинувшего военную драму «Собибор» Константина Хабенского на соискание премии за лучший фильм на иностранном языке.

Баженов считает, что «Собибор» получил выдвижение на «Оскар» только благодаря тому, что он финансировался Минкультом . По мнению блогера, фильм «слабый, отвратительный и бездарный».

Блогер добавил, что Константин Хабенский меньше известен в США, чем в России, а потому ему якобы не простят «грешки вроде отвратительного сценария, отвратительного сюжета, в котором неясно вообще ничего». Однако он не исключает, что «Собибор» вернется в Россию с «Оскаром», потому что сейчас премии получают «странные фильмы».

Действие фильма «Собибор» разворачивается в 1943 году, картина рассказывает об успешном восстании пленных лагеря смерти. Теперь «Собибору» предстоит пройти отбор на список номинантов премии — прошел фильм в шорт-лист или нет, станет известно 22 января.