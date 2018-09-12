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Блогер Badcomedian резко раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»
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Блогер Badcomedian резко раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 86 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (Badcomedian) раскритиковал фильм Константина Хабенского «Собибор», заявив, что такие картины нельзя выдвигать на «Оскар».
Баженов заявил, что «Собибор» выдвинули на «Оскар» в основном из-за того, что картина финансировалась Минкультуры и продвигалась лично министром культуры Владимиром Мединским, передает «Дождь». По его мнению, эта кинолента «слабая, отвратительная и бездарная».
Блогер отметил, что не понимает, как такие фильмы можно выдвигать на «Оскар». Баженов добавил, что Хабенский на Западе малоизвестен, в связи с чем «грешки вроде отвратительного сценария, отвратительного сюжета, в котором неясно вообще ничего, ему не простят».
Вместе с тем блогер подчеркнул, что не удивится, если «Собибору» дадут «Оскар», так как «в нынешнем мире премию получают странные фильмы».
Ранее оскаровский комитет России решил, что на кинопремию «Оскар» в 2019 году будет выдвинут фильм Константина Хабенского «Собибор».
Фильм «Собибор» рассказывает о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский. В российском кинопрокате картина появилась 3 мая.
«Собибор» — это режиссерский дебют Хабенского, который также сыграл в нем главную роль.
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