Блогер Badcomedian резко раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»

Баженов заявил, что «Собибор» выдвинули на «Оскар» в основном из-за того, что картина финансировалась Минкультуры и продвигалась лично министром культуры Владимиром Мединским , передает «Дождь». По его мнению, эта кинолента «слабая, отвратительная и бездарная».

Блогер отметил, что не понимает, как такие фильмы можно выдвигать на «Оскар». Баженов добавил, что Хабенский на Западе малоизвестен, в связи с чем «грешки вроде отвратительного сценария, отвратительного сюжета, в котором неясно вообще ничего, ему не простят».

Вместе с тем блогер подчеркнул, что не удивится, если «Собибору» дадут «Оскар», так как «в нынешнем мире премию получают странные фильмы».

Ранее оскаровский комитет России решил, что на кинопремию «Оскар» в 2019 году будет выдвинут фильм Константина Хабенского «Собибор».

Фильм «Собибор» рассказывает о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский . В российском кинопрокате картина появилась 3 мая.

«Собибор» — это режиссерский дебют Хабенского, который также сыграл в нем главную роль.