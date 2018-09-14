Фильм «Собибор» о ростовском офицере выдвинули на премию «Оскар»?

Действительно, кинолента «Собибор», снятая Константином Хабенским , выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

За него проголосовали большинство участников специального заседания Российского оскаровского комитета.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об единственном успешном восстании в нацистском лагере «Собибор», которая функционировала в Польше.

Именно ростовчанин Александр Печерский смог сломать фашистскую машину смерти. Он вдохновил узников-евреев и сбежал с ними из лагеря смерти. Перед этим им пришлось пройти ужас и ад, преодолеть унижение и страх.

Шансы на победу в оскаровской гонке есть, считают российские кинокритики. Ведь в ней присутствует тема Холокоста, к которой чувствительны американские киноакадемики. Нацизм, ущемление прав и свобод, и многое другое, что может затронуть сердца членов жюри. Так же немаловажным фактором является то, что картина основана на реальных событиях.

Однако, другие считают, что фильм даже не пройдет в номинацию. Ведь снимал фильм хоть и профессиональный актер, но без режиссерского опыта.

Церемония вручения «Оскара за 2018 год пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены 22 января.