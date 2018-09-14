Ещё
Фильм «Собибор» о ростовском офицере выдвинули на премию «Оскар»?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фильм «Собибор» о ростовском офицере выдвинули на премию «Оскар»? 

АиФ Ростов + ещё 102 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Действительно, кинолента «Собибор», снятая Константином Хабенским, выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
За него проголосовали большинство участников специального заседания Российского оскаровского комитета.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об единственном успешном восстании в нацистском лагере «Собибор», которая функционировала в Польше.
Именно ростовчанин Александр Печерский смог сломать фашистскую машину смерти. Он вдохновил узников-евреев и сбежал с ними из лагеря смерти. Перед этим им пришлось пройти ужас и ад, преодолеть унижение и страх.
Шансы на победу в оскаровской гонке есть, считают российские кинокритики. Ведь в ней присутствует тема Холокоста, к которой чувствительны американские киноакадемики. Нацизм, ущемление прав и свобод, и многое другое, что может затронуть сердца членов жюри. Так же немаловажным фактором является то, что картина основана на реальных событиях.
Однако, другие считают, что фильм даже не пройдет в номинацию. Ведь снимал фильм хоть и профессиональный актер, но без режиссерского опыта.
Церемония вручения «Оскара за 2018 год пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены 22 января.
АиФ Ростов: последние новости
Около 100 фильмов представят на фестивале Bridge of Arts на Дону Уголовное дело завели по факту убийства девушки в Ростове-на-Дону Соцсети: пропавшую в Ростове-на-Дону девушку нашли мертвой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьют и поют: как показывают Россию на западе8
Главный спойлер финала «Игры престолов»1
Молодые российские актрисы, которых надо знать5
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Что стало с ведущим «Моей семьи»18
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение