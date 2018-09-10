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Фильм «Собибор» выдвинут от России на «Оскар»
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Фильм «Собибор» выдвинут от России на «Оскар» 

BFM.RU + ещё 54 5 часов назад
Фото: Инфо 24
Фильм Константина Хабенского «Собибор» будет претендовать на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом ТАСС сообщил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет.
Специальное заседание комитета состоялось сегодня. «Собибор» был выдвинут от России большинством голосов.
В основе фильма лежит реальная история, произошедшая в нацистском лагере смерти Собобор в 1943 году на территории Польши. Советский еврей Александр Печерский попав в лагерь сумел спланировать интернациональное восстание силами заключенных из стран Западной Европы и Польши. Это восстание станет единственным успешным за все время войны, узникам удалось совершить массовый побег из нацистского лагеря смерти.
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