Музей Победы бесплатно покажет «Собибор», выдвинутый Россией на «Оскар»

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Бесплатные показы фильма Константина Хабенского «Собибор», выдвинутого Россией на премию «Оскар», пройдут в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 14-16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.

"В Музее Победы с 14 по 16 сентября будут организованы бесплатные показы фильма Константина Хабенского «Собибор». Начало показов в 18:20. Каждый посетитель музея сможет бесплатно посмотреть фильм, выдвинутый на премию американской киноакадемии «Оскар». Перед просмотром киноленты зрителей пригласят посетить уникальную выставку " Александр Печерский как символ сопротивления фашизму", — говорится в сообщении.

"Экспозиция посвящена восстанию в лагере смерти Собибор и успешному побегу группы узников под руководством Печерского. Именно на этой реальной истории основан фильм Хабенского", — отметили в музее.

В экспозиции представлено около 100 экспонатов — фотографии, письма, книги из личного архива героев Собибора, личные вещи узников концлагеря, в том числе рубашка, в которой Печерский бежал из лагеря, а также альбом об этом лагере смерти и организации в нем восстания.

Ранее сообщалось, что работа выставки, рассказывающей о подвиге Печерского, в связи с повышенным интересом продлена до конца сентября.