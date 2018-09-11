Россия на «Оскаре»: «Собибор» претендует на самую известную кинопремию 

Российский оскаровский комитет сделал свой выбор — от нашей страны на престижную мировую награду будет претендовать фильм Константина Хабенского «Собибор».
Военная драма «Собибор» будет претендовать на то, чтобы войти в список номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2019 году «Оскар» пройдет 22 января — к этому времени, конечно, уже будет известно, вошла ли российская картина в шорт-лист. Всего фильмы на русском языке трижды побеждали на «Оскаре» в этой номинации. Самой известной кинонаградой отмечены «Война и мир» (1968) Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» (1981) Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» (1994) Никиты Михалкова.
В центре сюжета «Собибора» — бунт в одноименном польском концлагере. Возглавившего восстание советского героя сыграл Константин Хабенский, на этом проекте впервые занявший режиссерское кресло. Болеем за наших!
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Фото:Instagram