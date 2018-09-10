Российский документалист-новатор намерен «взорвать Голливуд»

Виктор Косаковский рассказал о премьере своего фильма «Акварель» и о последовавших восторженных письмах.

На 75-ом Венецианском международном кинофестивале показали документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского, члена Европейской и Американской киноакадемий. Он снял новаторскую в техническом смысле ленту, которая может если и не совершить революцию в кино, то открыть новую страницу в его истории. В интервью спецкору НСН в Венеции Марине Латышевой Виктор Косаковский рассказал об особом внимании со стороны Голливуда и о своем успехе.

— В вашем режиссерском заявлении, опубликованном на сайте Венецианского кинофестиваля, вы писали, что в «Акварели» хотели показать эмоции, которые у вас вызывает вода. Но в фильме я вижу только страх и шок. Почему только такие пугающие эмоции?

— На мой взгляд, это и есть красота. Почему-то у нас красота ассоциируется с тропической красотой — спокойным синим морем, солнцем, пляжем. Я вижу красоту иначе. Для меня самое красивое место на Земле — это Байкал с его суровой, серьезной красотой. Или океан. Океан это красиво, но это страшная красота. Мне нравится это странное сочетание, когда ужасно и красиво в одно и то же время, именно это мне и интересно. Horrible beauty. Когда ты не знаешь, это ужас или это чудо, боишься и наслаждаешься одновременно.

— В техническим смысле «Акварель» — кино новаторское. И на это уже отреагировал Голливуд. Вас приглашают туда делиться опытом? Расскажите, пожалуйста, об этом.

Мостра-2018: Успехи Netflix и арт-мейнстрим с претензией на Оскар — Я начал картину давно. Но оказалось, что задача, которую я ставлю, столь масштабна, что Германия с Великобританией и Данией, вместе взятые, не могут это поднять (фильм создавался в копродукции этих стран — прим. НСН.). Продюсеры уже думали, что все, фильма не будет, денег в Европе не набрать. И, тем более что мы снимаем фильм с помощью революционных технологий, которые никто никогда не пробовал. Некоторую сумму мы собрали, но ее не хватало. Тогда мне пришлось рискнуть. Я через голову продюсеров отправил в Голливуд 25-минутный эпизод и стремительно получил ответ с содержанием примерно таким: «Wow! Мы никогда такого не видели, стой там, где стоишь, не двигайся, ни с кем больше не разговаривай, мы скоро будем». И написали, что купят все, вложатся, сколько бы это ни стоило. После этого жизнь изменилась, нам дали сразу и все, что мы просили.

— Но ведь дело не только в технике съемки, но в том, как это показать зрителю?

— Да, и вы в Венеции, к сожалению, не видели эту самую частоту 96 кадров, вот в чем проблема. Пока, к сожалению, проектора нет, есть только его прототип. Но Венецианский кинофестиваль не рискнул, он хочет сохранять свою репутацию, хочет надежности, потому показал фильм со скоростью 48 кадров в секунду. Я вас уверяю, что если бы вы увидели 96 кадров, то традиционные 24 кадра вы бы уже не захотели смотреть. То есть получается такая история: технологически камеры готовы к этому решению, компьютерную систему для монтажа можно усовершенствовать, это не так уж и сложно. Создать проектор тоже можно. Но нужно создать бизнес-модель, при которой переоборудуют все кинотеатры мира, заменят проекторы с традиционных на те, что способны показывать фильмы с частотой 96 кадров. Вот это и есть самое сложное.

— Это, пожалуй, почти нереально?

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— Это значит, что все эти люди сейчас действительно взорвут Голливуд, потребуют от индустрии убедить кинотеатры сделать такое переоборудование?

— Конечно, мы поедем, потому что теперь я знаю, после того, как сам это снял, что подобные технологии — это волшебство, когда можно увидеть каждую каплю дождя. Это почти как 3D без очков.