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«Семейную тайну» снимали во дворце
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«Семейную тайну» снимали во дворце 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вам может показаться, что вернулись «Десять негритят».
Канал Домашний готовится к выпуску четырехсерийной мелодрамы собственного производства под рабочим названием «Семейная тайна». Непростая ситуация складывается в семье фармацевтического магната Романовского. Его дочка Рита абсолютно уверена, что над головой отца нависла угроза — его хотят убить. А тут грядет его юбилей, не случится ли беда в этот момент? Рита мучается сомнениями, а главное — подозрения ложатся на самый ближний круг, на родного брата и родную сестру Риты, не они ли задумали черное дело, поскольку боятся, что их лишат наследства?
Создатели проекта обещают, что фильм станет настоящим возрождением детективного жанра в кинематографе. По мнению режиссера Дениса Елеонского, сюжет отчасти напоминает «Десять негритят» Агаты Кристи. Сдержат ли они обещание? Скоро увидим!
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