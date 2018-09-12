Хвостатый страж порядка: скончался пес из «Возвращения Мухтара-2»

Он не раз срывал дерзкие планы грабителей, причем как в жизни, так и в кино. Не стало легендарного Мухи — главной звезды многосерийного фильма «Возвращение Мухтара-2». Немецкая овчарка по кличке Граф покорила сердца телезрителей. До кино пес служил в полиции, поэтому на съемочной площадке чувствовал себя спокойно. Об актерской карьере четвероногого питомца — в материале Анастасии Лиходедовой.

Эту собаку знает чуть ли не каждый телезритель. Граф Шутц Хун, он же Мухтар, два сезона отработал в одноименном сериале. Его нюх не раз помогал экранным оперативникам отыскать бандитов. А до этого пес работал в настоящей полиции и раскрыл около двух десятков преступлений.

— Это Муха. Он, как и мы, сотрудник полиции.

— Муха, ищи!

В кино Граф снимался почти девять лет. Попал туда буквально с пеленок. Однако лохматому актеру всегда доставались вторые роли. Пока не умер его предшественник из сериала «Возвращение мухтара». Тут-то режиссер фильма и заметил будущую звезду.

К творческому коллективу пес привык быстро. Каждое утро облизывал актеров в знак приветствия. По словам съемочной группы, новоиспеченный Мухтар был идеальным артистом: никогда не капризничал и четко выполнял поставленные режиссером задачи.

«Прописывают для собаки, конечно, достаточно сложные вещи. Например, собака должна расстроиться: Мухтар расстроился, Мухтар заскучал, Мухтар расстердился, Мухтар напрягся, что-то его забеспокоило. То есть такие вещи, нюансы, которые для человека достаточно сложные, а собака должна это каким-то образом изобразить», — вспоминает креативный продюсер сериала «Возвращение Мухтара»Екатерина Шульгина.

А еще Граф выполнял все трюки без дублера, даже самые опасные. Пес нередко получал травмы, начиная с разбитого носа, порезанного брюха, и заканчивая сломанными лапами. Но все равно возвращался на съемки в боевой готовности.

«Состояние нервной системы у немецкой овчарки подходит, чтобы переносить достаточно объемные нагрузки, которые наверняка есть на съемочной площадке. Немецкая овчарка — это та порода, которая умеет быстро возбуждаться, приходить в рабочее состояние для какой-то сцены, которая нужна, и также быстро тормозиться и уметь отдыхать в перерывах между съемками», — говорит кинолог Анна Никифорова.

В перерывах пес любил поесть, особенно сырую говядину. Ну а больше всего — хрустящее печенье соломку. Коллеги по цеху постоянно подкармливали лохматого друга.

Граф трудился в кино, не покладая лап. После «Мухтара» попал в другой сериал, где и познакомился с Никитой Панфиловым . Актеру непросто было завоевать доверие овчарки. Однажды пес даже укусил его. Но очень скоро партнеры подружились.

«Когда мы должны были выходить из-за машины, и он пошел за мной. Я ему говорю: «Ты подожди, ты не ходи за мной. Я пойду, а потом тебя позову, и ты пойдешь». Самое забавное, что я пошел, а он остался на месте. Такое ощущение, что он понимает слова. Потом оказалось, что так оно и есть», — отметил актер.

Покладистого «Мухтара» телезрители таким и запомнят: понимающим, добрым и справедливым. Граф умер в возрасте 10 лет. Для немецкой овчарки — это глубокая старость.

Многосерийный фильм «Возвращение Мухтара — 2»смотрите ежедневно по будням на телеканале МИР в 17:10.

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