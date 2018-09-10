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Скончалась овчарка из сериала «Возвращение Мухтара — 2»
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Скончалась овчарка из сериала «Возвращение Мухтара — 2» 

Мир24 4 часа назад
Все собаки попадают в рай. Скончалась главная звезда многосерийного фильма «Возвращение Мухтара — 2» — немецкая овчарка по кличке Граф, передает «МИР 24» со ссылкой на «Комсомольскую правду». Полное имя пса — Граф Шутц Хунд. До работы в кино он служил в полиции и помог раскрыть около двух десятков преступлений. У звездной собаки немало наград за боевую службу. Неоднократно она побеждала в различных соревнованиях. Графу было десять лет. По человеческим меркам это пожилой возраст — 70 лет.
Многосерийный фильм «Возвращение Мухтара — 2» смотрите ежедневно по будням на телеканале МИР — в 17.10.
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