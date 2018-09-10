«Собибор» поборется за «Оскар» 

Российский оскаровский комитет выбрал фильм, который поборется за премию американской киноакадемии. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщил ТАСС член комитета продюсер Александр Роднянский.
«От России выдвинут фильм «Собибор»», — заявил он. Роднянский отметил, что картину выбрали большинством голосов.
Лента будет претендовать за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Главную роль в картине сыграл Константин Хабенский, для которого «Собибор» также стал режиссерским дебютом. Другие роли в фильме исполнили Кристофер Ламберт («Горец», «Смертельная битва»), Михалина Ольшанска («Матильда»), Филипп Рейнхардт («Сталинград», «Жених»), Мария Кожевникова («Батальон») и другие.