«Богемскую рапсодию» покажут на «Уэмбли Арене» в Лондоне

Киностудия 20th Century Fox объявила, что мировая премьера байопика о Фредди Меркюрри и группе Queen состоится 23 октября на «Уэмбли Арене» в Лондоне, где в 1985 году музыканты дали главный концер в своей карьере, выступив перед толпой из 72 тысяч человек.