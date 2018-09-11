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«Богемскую рапсодию» покажут на «Уэмбли Арене» в Лондоне
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«Богемскую рапсодию» покажут на «Уэмбли Арене» в Лондоне 

Fancy Journal + ещё 1 6 часов назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия 20th Century Fox объявила, что мировая премьера байопика о Фредди Меркюрри и группе Queen состоится 23 октября на «Уэмбли Арене» в Лондоне, где в 1985 году музыканты дали главный концер в своей карьере, выступив перед толпой из 72 тысяч человек.
Фильм расскажет о становлении британской группы Queen и о жизни ее легендарного фронтмена Фредди Меркьюри, роль которого досталась Рами Малеку («Мистер Робот»). Бас-гитариста Queen Джона Дикона исполнил Джозеф Маццело, Гвилим Ли сыграл гитариста Брайана Мэя, а в образе барабанщика Роджера Тейлора на больших экранах появится Бен Харди. Кроме них, в байопике снимались Люси Бойнтон, Том Холландер, Майк Майерс и Эйдан Гиллен.
Над сценарием картины работал Энтони МакКартена («Вселенная Стивена Хокинга»), а режиссерское кресло занял Брайана Сингера («Люди Икс»). В российских кинотеатрах «Богемская рапсодия» появится 1 ноября этого года.
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