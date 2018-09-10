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Уве Болл стал героем фильма
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Уве Болл стал героем фильма 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Если имя режиссёра Уве Болла может быть неизвестно кинолюбителям, то уж поклонники игр точно в курсе, кто это. Немецкий кинодеятель знаменит своими скандальными низкосортными экранизациями популярных игр. На его счету — 32 кинопроекта, начиная от скромных независимых постановок и заканчивая голливудскими высокобюджетными боевиками.
Имя Уве Болла стоит в титрах Alone in the Dark, Far Cry, House of the Dead, Dungeon Siege, BloodRayne, Postal и других фильмов. Он работал с Беном Кингсли, Кристианом Слейтером, Рэем Лиоттой, Джейсоном Стэтхемом, Бартом Рейнольдсом, Майклом Мэдсеном, Роном Перлманом и другими выдающимися актёрами. Но не менее он известен своим взрывным характером и скандальными провокациями, наподобие вызова кинокритиков на боксёрский ринг.
Канадская кинокомпания Prairie Coast Films выпустила документальный фильм об Уве Болле с нецензурным названием Fuck You all: The Uwe Boll Story. В него вошли интервью как с самим режиссёром, так и с теми, с кем он работал или кого умудрился вывести из себя. Фильм покажут на кинофестивале Whistler Film Festival, который откроется в конце ноября. Пока что неизвестно, как и когда можно будет посмотреть готовую работу. Но трейлер поможет представить, какой выйдет документалка о самом ненавидимом режиссёре.
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