Уве Болл стал героем фильма

Если имя режиссёра Уве Болла может быть неизвестно кинолюбителям, то уж поклонники игр точно в курсе, кто это. Немецкий кинодеятель знаменит своими скандальными низкосортными экранизациями популярных игр. На его счету — 32 кинопроекта, начиная от скромных независимых постановок и заканчивая голливудскими высокобюджетными боевиками.

Канадская кинокомпания Prairie Coast Films выпустила документальный фильм об Уве Болле с нецензурным названием Fuck You all: The Uwe Boll Story. В него вошли интервью как с самим режиссёром, так и с теми, с кем он работал или кого умудрился вывести из себя. Фильм покажут на кинофестивале Whistler Film Festival, который откроется в конце ноября. Пока что неизвестно, как и когда можно будет посмотреть готовую работу. Но трейлер поможет представить, какой выйдет документалка о самом ненавидимом режиссёре.