Уве Болл стал героем фильма 

Если имя режиссёра Уве Болла может быть неизвестно кинолюбителям, то уж поклонники игр точно в курсе, кто это. Немецкий кинодеятель знаменит своими скандальными низкосортными экранизациями популярных игр. На его счету — 32 кинопроекта, начиная от скромных независимых постановок и заканчивая голливудскими высокобюджетными боевиками.

Имя Уве Болла стоит в титрах Alone in the Dark, Far Cry, House of the Dead, Dungeon Siege, BloodRayne, Postal и других фильмов. Он работал с Беном Кингсли Рэем Лиоттой , Джейсоном Стэтхемом, Бартом Рейнольдсом, Майклом Мэдсеном Роном Перлманом и другими выдающимися актёрами. Но не менее он известен своим взрывным характером и скандальными провокациями, наподобие вызова кинокритиков на боксёрский ринг.