На Люблинской в кинотеатре «Молодежный» покажут фильм «Непридуманная история»

В кинотеатре «Молодежный», который находится на улице Люблинская, 13 сентября состоится показ советского фильма «Непридуманная история». Об этом говорится на официальном сайте сети кинотеатров «Москино».

«История несчастливого брака двух молодых рабочих, которые постепенно начинают понимать, насколько они разные люди. Достаточно смелая тема для всегда такого оптимистичного советского кино, так что фильм вполне можно назвать первой ласточкой «оттепели», — говорится в источнике.

Показ начнется в 18.30. Вход на него свободный.

Добавим, что кинотеатр «Молодежный» находится по адресу улица Люблинская, 11. (ео)