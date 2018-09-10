Виктор Матизен: «Собибор» вряд ли будет претендовать на «Оскар» 

Экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен прокомментировал «ВМ» выдвижение на премию «Оскар» фильма Константина Хабенского «Собибор» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
— Мне не кажется, что «Собибор» может претендовать на «Оскар». Это фильм достаточно неопытного режиссера, с большими пробелами. Поэтому в его успехе я, честно говоря, сомневаюсь. Хотя само по себе появление такой картины я, конечно же, одобряю. Но то, как она сделана, не только меня, но и многих не очень устраивает, — сказал Виктор Матизен. По мнению кинокритика, на «Оскар» от России можно было бы выдвинуть фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги» (выйдет в прокат 8 ноября — «ВМ») и «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой. — В данном случае идет расчет на то, что тема холокоста неизменно волнует американских киноакадемиков, поэтому они должны обратить на нее внимание. Но «Собибор» и другие картины, которые я назвал, не являются безусловными кандидатами, такими, как были, например «Елена» или «Левиафан» Андрея Звягинцева. У меня нет сомнений, что Хабенский добросовестно подошел к вопросу, но в силу своей режиссерской компетенции, — отметил Виктор Матизен.
Фильм «Собибор» повествует о бунте в одноименном немецком лагере смерти, который случился в октябре 1943 года. Восстание возглавил лейтенант Красной Армии Александр Печерский, роль которого исполнил сам режиссер картины Константин Хабенский. В фильме также снимались Мария Кожевникова, Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска и Фелисе Янкелль.
Напомним, что картину выбрали на специальном голосовании в московском Доме кино. Большинство членов комиссии выбрали «Собибор».