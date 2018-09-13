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В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»
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В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор» 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: Москва24
Посетителям Музея Победы на Поклонной горе с 14 по 16 сентября бесплатно покажут фильм «Собибор», сообщает Агентство «Москва».
Начало показов — в 18:20. Также в музее до конца сентября продлили выставку о восстании в нацистском концлагере.
Ранее киноленту, режиссером которой стал Константин Хабенский, выдвинули от России на премию «Оскар». «Собибор» претендует на кинопремию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В основе фильма лежит история успешного восстания в лагере смерти в Польше, которое возглавил офицер Александр Печерский.
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