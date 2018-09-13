В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»

Посетителям Музея Победы на Поклонной горе с 14 по 16 сентября бесплатно покажут фильм «Собибор», сообщает Агентство «Москва»

Начало показов — в 18:20. Также в музее до конца сентября продлили выставку о восстании в нацистском концлагере.

Ранее киноленту, режиссером которой стал Константин Хабенский , выдвинули от России на премию «Оскар». «Собибор» претендует на кинопремию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».