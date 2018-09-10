Выставку про Собибор продлили в Музее Победы до конца сентября

Посвященная лейтенанту Красной Армии Александру Печерскому выставка в Музее Победы продлится до конца сентября в связи с выдвижением фильма «Собибор» на премию «Оскар».

"Музей Победы продлил работу выставки «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму» до конца сентября", — цитирует представителей выставочной площадки "Интерфакс"

Экспозицию, посвященную восстанию в фашистском лагере Собибор, планировали закрыть в начале сентября. Там представлено около 100 экспонатов, включая альбом о концлагере и организации в нем бунта, собранные лидером сопротивления Печерским. На выставке также показали единственный прижизненный портрет героя — копию картины известного советского художника Меера Аксельрода.

Ранее сообщалось, что фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули на кинопремию «Оскар» от России по решению Российского оскаровского комитета. Картина поборется за звание «Лучшего фильма на иностранном языке».

Церемония вручения наград киноакадемии состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.