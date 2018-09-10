Настя Кудри продемонстрировала руку после ДТП на премьере фильма «Временные трудности»

В Доме кино состоялась светская премьера фильма «Временные трудности».

Также на премьере появилась и певица Настя Кудри. На днях стало известно, что девушка в результате ДТП лишилась двух пальцев на правой руке. На красной дорожке Кудри без стеснения показала фотографам свою кисть.

В прокат фильм выходит 13 сентября. Билеты можно купить здесь.

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Фото:пресс-служба