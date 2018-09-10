Ещё
Настя Кудри продемонстрировала руку после ДТП на премьере фильма «Временные трудности»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Настя Кудри продемонстрировала руку после ДТП на премьере фильма «Временные трудности» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Доме кино состоялась светская премьера фильма «Временные трудности».
Сюжет фильма «Временные трудности» основан на реальных событиях. Это история человека, который смог стать успешным бизнес-консультантом, несмотря на врожденный недуг. Во многом это стало возможным благодаря и вопреки воспитанию отца, который отказывался признавать болезнь сына и зачастую в этом отказе был жесток по отношению к мальчику. Главные роли сыграли Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов. Кроме того, в фильме принимали участие Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ирина Пегова, Ян Цапник.
Первыми картину увидели звездны гости, среди которых были: Алексей Маклаков, Алена Чехова, Мария Кравченко, Виталий Абдулов и другие.
Также на премьере появилась и певица Настя Кудри. На днях стало известно, что девушка в результате ДТП лишилась двух пальцев на правой руке. На красной дорожке Кудри без стеснения показала фотографам свою кисть.
В прокат фильм выходит 13 сентября. Билеты можно купить здесь.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
4 киновечера с Гоголем: топ фильмов о великом писателе и по его книгам Было — стало: чем жила и как выглядела звезда мистических фильмов «Гоголь» Юлия Франц до обрушившейся на нее популярности Милош Бикович закрутил новый роман
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение