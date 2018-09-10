Настя Кудри продемонстрировала руку после ДТП на премьере фильма «Временные трудности» 

В Доме кино состоялась светская премьера фильма «Временные трудности».
Сюжет фильма «Временные трудности» основан на реальных событиях. Это история человека, который смог стать успешным бизнес-консультантом, несмотря на врожденный недуг. Во многом это стало возможным благодаря и вопреки воспитанию отца, который отказывался признавать болезнь сына и зачастую в этом отказе был жесток по отношению к мальчику. Главные роли сыграли Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов. Кроме того, в фильме принимали участие Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ирина Пегова, Ян Цапник.
Первыми картину увидели звездны гости, среди которых были: Алексей Маклаков, Алена Чехова, Мария Кравченко, Виталий Абдулов и другие.
Также на премьере появилась и певица Настя Кудри. На днях стало известно, что девушка в результате ДТП лишилась двух пальцев на правой руке. На красной дорожке Кудри без стеснения показала фотографам свою кисть.
В прокат фильм выходит 13 сентября. Билеты можно купить здесь.
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Фото:пресс-служба