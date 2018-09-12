Снять фильм и сделать монтаж: в Музее кино стартует новая образовательная программа

В Музее кино на ВДНХ во время дня открытых дверей расскажут о программе нового учебного года. Он состоится 15 сентября, начало в 12:00.

На авторских курсах участники узнают об истории кинематографа, кинопроизводстве и многом другом, встретятся с известными киноведами, искусствоведами, режиссерами, художниками и актерами. Например, киновед и критик Кирилл Разлогов прочтет лекцию «О границах дозволенного», а историк кино Евгений Марголит — лекцию «Легендарные и забытые».

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В творческих студиях, кружках и мастерских можно будет заняться кинорежиссурой, анимацией и монтажом, освоить профессию художника по костюмам. Для подростков и взрослых проведут интерактивную игру «Снять фильм за 60 минут».

Для самых юных гостей проведут уроки по истории кино и мультипликации с клоуном Киношей. Также пройдут интерактивные занятия «Смотрим, рисуем, играем!» с актрисой и режиссером Машей Меньшениной.

Кроме того, всех желающих приглашают на экскурсии по экспозициям «Лабиринт истории», «Куклы 2.0».

Вход свободный.

День открытых дверей в музее кино