Стало известно, как на самом деле должен был закончиться культовый ромком «Когда Гарри встретил Салли» 

«Когда Гарри встретил Салли» в следующем году отметит 20-летие, и в честь приближающегося юбилея культовой романтической комедии один из ее создателей, режиссер Роб Райнер, поделился неожиданным секретом. Оказывается, изначально у культового ромкома с Мег Райан и Билли Кристалом должна была быть совсем другая, куда более мрачная концовка — и никакого хэппи-энда.
В первой версии сценария, по словам Райнера, Гарри и Салли в конце концов не оказались вместе — вместо этого в финале в фильме показывали, как их пути пересекаются спустя много лет после основных событий, но затем каждый из главных героев вновь отправляется по своим делам.
Дело в том, что над первым вариантом сценария вместе с Норой Эфрон работал сам Роб Райнер, который на тот момент испытывал многолетнюю серию неудач в личной жизни — так что, исходя из личного печального опыта, Райнер и придумал столь депрессивную концовку. Однако затем, уже в процессе съемок, финал, к счастью, изменили — во время работы над «Гарри встретил Салли» режиссер встретил женщину, которая впоследствии стала его женой, и решил, что и его фильму нужен хэппи-энд. Концовку переписали, Гарри и Салли свели вместе, а Билли Кристал большую часть своих реплик в финальной сцене попросту сымпровизировал, поскольку сценарий наспех переписанного финала даже не был полностью готов.