Стало известно, как на самом деле должен был закончиться культовый ромком «Когда Гарри встретил Салли»

«Когда Гарри встретил Салли» в следующем году отметит 20-летие, и в честь приближающегося юбилея культовой романтической комедии один из ее создателей, режиссер Роб Райнер , поделился неожиданным секретом. Оказывается, изначально у культового ромкома с Мег Райан и Билли Кристалом должна была быть совсем другая, куда более мрачная концовка — и никакого хэппи-энда.

В первой версии сценария, по словам Райнера, Гарри и Салли в конце концов не оказались вместе — вместо этого в финале в фильме показывали, как их пути пересекаются спустя много лет после основных событий, но затем каждый из главных героев вновь отправляется по своим делам.