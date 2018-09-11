Кейт Бланшетт хочет вернуться к роли Хелы в «Мстителях 4»

Как и многие другие замечательные актеры, Кейт Бланшетт в киновселенной MCU не задержалась — из-за традиции Marvel прощаться с очередным злодеем после одного-единственного фильма (исключение составляет разве что антагонист Тома Хиддлстона , Локи). Сама Бланшетт, однако, совсем не против вернуться к роли Хелы в «Мстителях 4» — и даже придумала подходящее занятие для своей антигероини.

«Всегда есть путь назад и всегда есть путь вперед, так что кто знает? Я никогда не говорю «нет»», отметила в новом интервью Кейт Бланшетт, предложив тим-ап своей героини с Таносом. А еще Кейт считает, что даже у Хелы есть шанс искупить грехи — прямо как у ее альтер-эго из оригинальных комиксов Marvel, где Хела не раз помогала Тору.

Интересно, что еще несколько месяцев назад слухи о возвращении Кейт Бланшетт к роли Хелы действительно ходили — после того, как Марк Руффало , «специалист по спойлерам» MCU, намекнул, что недавно работал на съемочной площадке с Бланшетт и Тильдой Суинтон («Доктор Стрэндж»).

Вернется ли Кейт к роли Хелы или всё-таки слухи окажутся не более чем слухами, узнаем в мае 2019, когда «Мстители 4» наконец-то появятся на экране.