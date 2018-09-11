Сталлоне анонсировал съемки нового «Рэмбо»

Американский актер Сильвестр Сталлоне на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о «скором начале» съемок.

"Приступаю скоро и очень взволнован", — написал Сталлоне.

Он отметил, что мир, «возможно», меняется, однако не сыгранный им персонаж.

"Ничто не закончено!", — заключил актер.

Ранее сообщалось, что Сталлоне вновь сыграет «Рэмбо». Отмечалось, что Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового «Рэмбо». Также сообщалось, что действие нового фильма будет происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.