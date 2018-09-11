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Сталлоне анонсировал съемки нового «Рэмбо»
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Сталлоне анонсировал съемки нового «Рэмбо» 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Американский актер Сильвестр Сталлоне на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о «скором начале» съемок.
"Приступаю скоро и очень взволнован", — написал Сталлоне.
Он отметил, что мир, «возможно», меняется, однако не сыгранный им персонаж.
"Ничто не закончено!", — заключил актер.
Ранее сообщалось, что Сталлоне вновь сыграет «Рэмбо». Отмечалось, что Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового «Рэмбо». Также сообщалось, что действие нового фильма будет происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.
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