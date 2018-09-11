Во Владивостоке снимут новый полнометражный фильм

Новый полнометражный фильм под рабочим названием «Линия танца» снимут в Приморье. Москвоская съемочная группа уже прилетела во Владивосток из столицы. На минувших выходных режиссер и компания осмотрели места съемок, а также провели кастинг танцоров для картины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на кинокомиссию Приморского края.

По словам сценаристов, история будет строиться на конкуренции двух танцевальных школ города. Впоследствии это все превратиться еще и в семейный конфликт.

Фильм будет снят во Владивостоке. Большинство сцен намечено на таких площадках, как: Набережная Цесаревича, Дальневосточный федеральный университет, центральная площадь Владивостока, дворы Миллионки, Токаревский маяк.

Съемочная группа успела провести кастинги актеров Приморских театров. Также был снят первый тизер фильма.